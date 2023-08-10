Соболенко в двух сетах обыграла Мартич и вышла в 3-й круг турнира в Монреале
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В матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встречалась с представительницей Хорватии Петрой Мартич. Игра завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Соболенко.
Встреча прошла на центральном корте арены «ИГА Стэдиум» и продлилась 1 час и 58 минут. Соболенко 13 раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Мартич два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести возможных.
В третьем круге соревнований в Монреале Арина Соболенко сыграет с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (18-я ракетка мира). Хардовый турнир в Канаде завершится 13 августа.
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