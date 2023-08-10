Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко в двух сетах обыграла Мартич и вышла в 3-й круг турнира в Монреале

Соболенко в двух сетах обыграла Мартич и вышла в 3-й круг турнира в Монреале
Комментарии

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встречалась с представительницей Хорватии Петрой Мартич. Игра завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу Соболенко.

Встреча прошла на центральном корте арены «ИГА Стэдиум» и продлилась 1 час и 58 минут. Соболенко 13 раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Мартич два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести возможных.

В третьем круге соревнований в Монреале Арина Соболенко сыграет с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (18-я ракетка мира). Хардовый турнир в Канаде завершится 13 августа.

Монреаль. 2-й круг
10 августа 2023, четверг. 03:40 МСК
Петра Мартич
35
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5  
6 		7 7  
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023