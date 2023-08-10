Ник Кирьос снялся с «Мастерса» в Цинциннати

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос не выступит на хардовом турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
Вместо австралийского спортсмена в основной сетке турнира выступит представитель Финляндии Эмиль Руусувуори.
Ранее Кирьос снялся с турнира ATP-500 в Вашингтоне (США), действующим чемпионом которого является, и с «Мастерса» в Торонто (Канада), который проходит с 7 по 13 августа.
В текущем сезоне Ник провёл лишь один матч на уровне ATP — он проиграл в первом круге Штутгарта. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. Кирьос снялся с домашнего турнира и сделал операцию. Его попытка вернуться в тур на травяном покрытии не увенчалась успехом.
- 10 августа 2023
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