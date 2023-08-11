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Дарья Касаткина сыграет с Еленой Рыбакиной в 1/4 финала турнира в Монреале

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и россиянка Дарья Касаткина сыграют между собой на турнире в Монреале.

Россиянка и казахстанка выиграли свои матчи третьего круга и попали по сетке на совместную встречу в рамках четвертьфинала турнира.

В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встречалась с представительницей США Слоан Стивенс. Игра завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Рыбакиной.

На стадии 1/8 финала Касаткина обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову со счётом 6:3, 6:4.

Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 2,7 млн. Действующей победительницей турнира является Симона Халеп, которая в финальном матче прошлого года, прошедшем в Торонто, одержала победу над Беатрис Хаддад-Майей.