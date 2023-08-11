Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина сыграет с Еленой Рыбакиной в 1/4 финала турнира в Монреале

Дарья Касаткина сыграет с Еленой Рыбакиной в 1/4 финала турнира в Монреале
Аудио-версия:
Комментарии

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и россиянка Дарья Касаткина сыграют между собой на турнире в Монреале.

Россиянка и казахстанка выиграли свои матчи третьего круга и попали по сетке на совместную встречу в рамках четвертьфинала турнира.

В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встречалась с представительницей США Слоан Стивенс. Игра завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Рыбакиной.

На стадии 1/8 финала Касаткина обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову со счётом 6:3, 6:4.

Турнир в Монреале проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет $ 2,7 млн. Действующей победительницей турнира является Симона Халеп, которая в финальном матче прошлого года, прошедшем в Торонто, одержала победу над Беатрис Хаддад-Майей.

Материалы по теме
Невероятный провал Касаткиной в матче с украинкой. Свитолина в восьмой раз обыграла Дарью
Невероятный провал Касаткиной в матче с украинкой. Свитолина в восьмой раз обыграла Дарью
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023