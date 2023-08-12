Видеообзор поражения Медведева в матче 1/4 финала турнира в Торонто
Поделиться
Состоялся четвертьфинальный матч категории «Мастерс» в Торонто (Канада) на хардовом покрытии с участием третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева и австралийца Алекса де Минора (18-й в рейтинге АТР), в котором в двух сетах сильнее оказался де Минор — 7:6 (9:7), 7:5.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с интереснейшими моментами матча.
Права на видео принадлежат Tennis TV. Видео доступно в YouTube-канале Tennis TV.
В полуфинальном матче австралиец Алекс де Минор встретится с представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиной (37-я ракетка мира).
Действующим победителем турнира является испанец Пабло Карреньо-Буста, переигравший в финале турнира 2022 года представителя Польши Хуберта Хуркача.
Комментарии
- 12 августа 2023
-
00:33
-
00:30
-
00:25
- 11 августа 2023
-
23:45
-
22:46
-
22:31
-
22:12
-
22:06
-
21:23
-
21:19
-
21:18
-
20:12
-
19:52
-
18:39
-
18:17
-
17:57
-
17:40
-
17:39
-
16:40
-
16:14
-
16:00
-
15:00
-
14:13
-
14:00
-
13:16
-
12:42
-
12:11
-
11:49
-
11:20
-
10:40
-
10:38
-
10:20
-
10:14
-
09:55
-
09:52
Партнерский контент