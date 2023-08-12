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Видеообзор поражения Медведева в матче 1/4 финала турнира в Торонто

Видеообзор поражения Медведева в матче 1/4 финала турнира в Торонто
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Состоялся четвертьфинальный матч категории «Мастерс» в Торонто (Канада) на хардовом покрытии с участием третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева и австралийца Алекса де Минора (18-й в рейтинге АТР), в котором в двух сетах сильнее оказался де Минор — 7:6 (9:7), 7:5.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с интереснейшими моментами матча.

Права на видео принадлежат Tennis TV. Видео доступно в YouTube-канале Tennis TV.

В полуфинальном матче австралиец Алекс де Минор встретится с представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиной (37-я ракетка мира).

Действующим победителем турнира является испанец Пабло Карреньо-Буста, переигравший в финале турнира 2022 года представителя Польши Хуберта Хуркача.

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