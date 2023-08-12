Торонто-2023, мужчины: результаты матчей пятого игрового дня и турнирная сетка
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Прошёл пятый игровой день мужского хардового турнира категории «Мастерс» в Торонто (Канада). Состоялись матчи 1/4 финала турнира.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.
Маккензи Макдональд (США) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – 6:4, 6:2
Алекс де Минор (Австралия) — Даниил Медведев (Россия) – 7:6 (9:7), 7:5
Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США) – 3:6, 6:4, 3:6
Гаэль Монфис (Франция) — Янник Синнер (Италия) – 4:6, 6:4, 3:6
Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является представитель Испании Пабло Карреньо-Буста, переигравший в финале турнира 2022 года представителя Польши Хуберта Хуркача.
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