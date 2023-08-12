Карлос Алькарас прокомментировал поражение в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто
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Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о поражении в матче 1/4 финала хардового турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) с американцем Томми Полом. Встреча завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу представителя США.
«Я плохо играл. Всё, что я могу сделать, это практиковаться, чтобы стать лучше. У меня есть несколько недель до US Open. Я должен быть сосредоточен на турнире в Цинциннати. Это «Мастерс», большой турнир. Но я извлёк много уроков из этих соревнований», — сказал Алькарас после матча.
Турнир в Торонто проходит с 7 по 13 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является представитель Испании Пабло Карреньо-Буста.
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