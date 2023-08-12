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Джессика Пегула одолела Игу Свёнтек и вышла в финал турнира WTA-1000 в Монреале

Джессика Пегула одолела Игу Свёнтек и вышла в финал турнира WTA-1000 в Монреале
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Американская теннисистка, третья ракетка мира Джессика Пегула в трёх сетах полуфинального матча хардового турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) обыграла первую ракетку мира из Польши Игу Свёнтек и вышла в финал соревнований. Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 6:4.

Теннисистки провели на корте ровно два с половиной часа. За это время Джессика Пегула выполнила шесть эйсов, реализовала 11 брейк-пойнтов из 19 и допустила две двойные ошибки. На счету Иги Свёнтек — две подачи навылет, 8 реализованных брейк-пойнтов из 12 и четыре двойные ошибки.

Для Джессики Пегулы это вторая в сезоне победа над Игой Свёнтек: в начале сезона американка побеждала в полуфинале на хардовом United Cup.

Монреаль. 1/2 финала
12 августа 2023, суббота. 19:40 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 7 4
6 		6 4 6
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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