Свёнтек не в форме? Первая ракетка мира проиграла в полуфинале «тысячника» в Монреале

В субботу, 12 августа, на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада) проходят полуфинальные матчи. В первой встрече дня сошлись четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Ига Свёнтек и третий номер мировой классификации Джессика Пегула, получившая четвёртый посев. К отчётному поединку Свёнтек подошла на серии из восьми побед. После поражения в четвертьфинале Уимблдона от Элины Свитолиной полька завоевала титул на домашнем для себя турнире в Варшаве, не отдав соперницам ни сета за пять матчей. А уже в Монреале одержала ещё три победы, обыграв бывшую первую ракетку мира Каролину Плишкову, финалистку «Ролан Гаррос» — 2023 Каролину Мухову и американку Даниэль Коллинз. Причём в последних двух случаях Иге пришлось играть трёхсетовые матчи, что с ней не так уж часто случается, когда она пребывает в идеальной форме.

Пегула на Уимблдоне также закончила борьбу в четвертьфинале, уступив будущей победительнице Маркете Вондроушовой. После этого американка дошла до полуфинала «пятисотника» в Вашингтоне. А в Монреале Джессика, как ни странно, шла по сетке увереннее Свёнтек, не проиграв ни сета за три игры. Хотя уровень соперниц у неё в целом был пониже: Юлия Путинцева, Ясмине Паолини и Кори Гауфф. Да и вообще Пегула выступает на канадском «тысячнике», как ни странно, лучше Свёнтек. Этот полуфинал стал для Джессики здесь третьим подряд. А вот Ига раньше никогда не проходила дальше третьего раунда на канадском «тысячнике».

В то же время в личных встречах ощутимый перевес был на стороне Свёнтек: 5-2. В 2023-м соперницы успели до этого уже дважды встретиться. И если на United Cup сильнее оказалась американка (6:2, 6:2), то в финале Дохи полька взяла убедительный реванш, да ещё и с «баранкой» — 6:3, 6:0.

То, что Пегула всерьёз вознамерилась сократить отставание, стало ясно уже в первом сете. На старте матча они со Свёнтек принялись обмениваться брейками и так дошли до счёта 2:2. В пятом гейме американка ещё раз взяла подачу соперницы, а потом взяла и свой гейм, причём под ноль — 4:2. В седьмом гейме Джессика вышла на тройной брейк-пойнт, упустила его, но потом всё же сделала ещё один брейк, после чего подала на сет — 6:2 за 38 минут. Ига в этой партии не взяла ни одного гейма на своей подаче — небывалый случай.

Ига Свёнтек Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Второй сет Свёнтек начала сильно. Взяв свою подачу, полька затем сделала брейк под ноль — 2:0. Но явного перелома не случилось. Как и в первой партии, теннисистки устроили парад брейков, а в шестом гейме Пегула нарушила традицию и взяла свой гейм — 3:3. Затем случился ещё один обмен брейками (4:4), а в девятом гейме американка со второй попытки реализовала двойной брейк-пойнт и приготовилась подавать на матч. Но взяла лишь одно очко на подаче, и Ига сравняла счёт — 5:5. Далее соперницы взяли по гейму на подаче и ушли на тай-брейк. В нём Свёнтек дважды отвечала на мини-брейки от Пегулы и добилась счёта 4:4, после чего дожала соперницу — 7:4.

В третьем, решающем сете Свёнтек под ноль взяла первые два гейма — 2:0. В четвертом гейме Пегула отыграла брейк, но тут же упустила свою подачу. А в восьмом гейме американка отыграла и этот брейк и сравняла счёт — 4:4. Вдохновившись этим, Джессика затем под ноль взяла свою подачу, а в 10-м гейме использовала первый же матчбол на приёме — 6:2, 6:7 (4:7), 6:4 за 2 часа 32 минуты.

Вот так Пегула в третий раз в карьере вышла в финал «тысячника». В Мадриде-2022 она потерпела поражение, а в Гвадалахаре того же года завоевала титул. В финале Монреаля она сыграет с победительницей противостояния Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Людмила Самсонова (Россия, 15). Самсонова до этого преподнесла сюрприз, выбив из борьбы вторую ракетку мира Арину Соболенко.

Второй полуфинал состоится в ночь с 12 на 13 августа мск, а финал — 13 августа. За всеми событиями следите на «Чемпионате».