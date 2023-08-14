Цинциннати — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 2-го игрового дня

Сегодня, 14 августа, продолжается турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Он завершится за неделю до начала US Open – 2023.
Сразу три россиянки вступают в борьбу за титул соревнований. Свои матчи сегодня проведут Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Екатерина Александрова.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований в Цинциннати среди женщин.
Теннис. WTA-1000 в Цинциннати. Расписание первого игрового дня:
Винус Уильямс (США, WC) – Вероника Кудерметова (Россия, 16) – начало матча в 19:30 мск.
Селин Наэф (Швейцария, WC) – Анастасия Потапова (Россия) – начало матча в 19:30 мск.
Чжу Линь (Китай) – Ангелина Калинина (Украина) – начало матча в 21:00 мск.
Каролина Мухова (Чехия) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 12) – начало матча в 21:00 мск.
Екатерина Александрова (Россия) – Сорана Кырстя (Румыния) – начало матча в 00:00 мск.
Маркета Вондроушова (Чехия, 10) – Катержина Синякова (Чехия) – начало матча в 02:00 мск.
Элина Свитолина (Украина) – Каролина Возняцки (Дания, WC) – начало матча в 03:30 мск.
- 14 августа 2023
-
14:00
-
13:56
-
11:59
-
11:11
-
10:56
-
10:24
-
10:11
-
09:58
-
09:55
-
09:50
-
09:37
-
05:39
-
04:16
-
03:51
-
03:42
-
03:31
-
03:16
-
01:48
-
00:40
-
00:10
- 13 августа 2023
-
23:50
-
23:30
-
23:27
-
23:17
-
22:55
-
22:25
-
21:50
-
21:17
-
21:10
-
21:04
-
19:48
-
19:09
-
18:41
-
17:20
-
16:55