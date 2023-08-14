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Цинциннати — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 2-го игрового дня

Цинциннати — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 2-го игрового дня
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Сегодня, 14 августа, продолжается турнир категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Он завершится за неделю до начала US Open – 2023.

Сразу три россиянки вступают в борьбу за титул соревнований. Свои матчи сегодня проведут Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Екатерина Александрова.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований в Цинциннати среди женщин.

Теннис. WTA-1000 в Цинциннати. Расписание первого игрового дня:

Винус Уильямс (США, WC) – Вероника Кудерметова (Россия, 16) – начало матча в 19:30 мск.
Селин Наэф (Швейцария, WC) – Анастасия Потапова (Россия) – начало матча в 19:30 мск.
Чжу Линь (Китай) – Ангелина Калинина (Украина) – начало матча в 21:00 мск.
Каролина Мухова (Чехия) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 12) – начало матча в 21:00 мск.
Екатерина Александрова (Россия) – Сорана Кырстя (Румыния) – начало матча в 00:00 мск.
Маркета Вондроушова (Чехия, 10) – Катержина Синякова (Чехия) – начало матча в 02:00 мск.
Элина Свитолина (Украина) – Каролина Возняцки (Дания, WC) – начало матча в 03:30 мск.

Турнирная сетка в Цинциннати
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