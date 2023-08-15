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Павлюченкова — Коллинз: текстовая онлайн-трансляция начнётся около 23:15 мск

Павлюченкова — Коллинз: текстовая онлайн-трансляция начнётся около 23:15 мск
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В Цинциннати (США) продолжается турнир категории WTA-1000. Сегодня, 15 августа, состоится матч первого круга, в котором встретятся россиянка Анастасия Павлюченкова и американка Даниэль Коллинз.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 23:15 мск.

Цинциннати (ж). 1-й круг
15 августа 2023, вторник. 23:15 МСК
Даниэль Коллинз
34
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Павлюченкова
100
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Коллинз. В 2019 году Даниэль в трёх сетах переиграла Анастасию в четвертьфинале Australian Open (2:6, 7:5, 6:1), а в 2021 году победила в полуфинальном матче Кубка Билли Джин Кинг (6:7, 7:6, 6:2).

32-летняя Павлюченкова занимает 100-е место в рейтинге WTA. Анастасия пропускала недавно завершившийся турнир WTA-1000 в Монреале. 29-летняя Коллинз, занимающая 34-е место в рейтинге WTA, дошла до четвертьфинала турнира в Монреале, где уступила первой ракетке мира, польской теннисистке Иге Свёнтек (3:6, 6:4, 2:6).

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