Павлюченкова проиграла Коллинз на старте WTA-1000 в Цинциннати
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (100-я ракетка мира) проиграла американке Даниэль Коллинз (34-я ракетка мира) в двух сетах (3:6, 1:6) в первом круге WTA-1000 в Цинциннати.
Матч продолжался 1 час 20 минут. Павлюченкова выполнила два эйса и допустила девять двойных ошибок (у Коллинз один эйс и пять двойных), реализовала два из двух брейк-пойнтов (Даниэль реализовала 6 из 14).
Первый сет начался для Анастасии со счёта 0:4 по геймам, после чего россиянка смогла выиграть три гейма подряд. Однако Коллинз сделала ещё один брейк при счёте 4:3, затем успешно подав на партию. Во втором сете Павлюченкова выиграла только один гейм на своей подаче.
Во втором круге Коллинз сыграет с первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свёнтек.
Цинциннати (ж). 1-й круг
15 августа 2023, вторник. 23:35 МСК
34
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
100
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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