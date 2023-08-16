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Павлюченкова проиграла Коллинз на старте WTA-1000 в Цинциннати

Павлюченкова проиграла Коллинз на старте WTA-1000 в Цинциннати
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (100-я ракетка мира) проиграла американке Даниэль Коллинз (34-я ракетка мира) в двух сетах (3:6, 1:6) в первом круге WTA-1000 в Цинциннати.

Матч продолжался 1 час 20 минут. Павлюченкова выполнила два эйса и допустила девять двойных ошибок (у Коллинз один эйс и пять двойных), реализовала два из двух брейк-пойнтов (Даниэль реализовала 6 из 14).

Первый сет начался для Анастасии со счёта 0:4 по геймам, после чего россиянка смогла выиграть три гейма подряд. Однако Коллинз сделала ещё один брейк при счёте 4:3, затем успешно подав на партию. Во втором сете Павлюченкова выиграла только один гейм на своей подаче.

Во втором круге Коллинз сыграет с первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свёнтек.

Цинциннати (ж). 1-й круг
15 августа 2023, вторник. 23:35 МСК
Даниэль Коллинз
34
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Анастасия Павлюченкова
100
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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