Павлюченкова проиграла Коллинз на старте WTA-1000 в Цинциннати

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (100-я ракетка мира) проиграла американке Даниэль Коллинз (34-я ракетка мира) в двух сетах (3:6, 1:6) в первом круге WTA-1000 в Цинциннати.

Матч продолжался 1 час 20 минут. Павлюченкова выполнила два эйса и допустила девять двойных ошибок (у Коллинз один эйс и пять двойных), реализовала два из двух брейк-пойнтов (Даниэль реализовала 6 из 14).

Первый сет начался для Анастасии со счёта 0:4 по геймам, после чего россиянка смогла выиграть три гейма подряд. Однако Коллинз сделала ещё один брейк при счёте 4:3, затем успешно подав на партию. Во втором сете Павлюченкова выиграла только один гейм на своей подаче.

Во втором круге Коллинз сыграет с первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Свёнтек.