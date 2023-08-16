Петкович считает, что Соболенко и Рыбакина помогают Свёнтек играть лучше

Бывшая немецкая теннисистка, экс девятая ракетка мира Андреа Петкович поделилась мнением о том, как прогресс белоруски Арины Соболенко и казахстанки Елены Рыбакиной помогает первой ракетке мира Иге Свёнтек становиться лучше.
«Я была очень взволнована в начале года, когда Арина Соболенко выиграла Australian Open, потому что я знаю по собственному опыту и по просмотру тенниса в течение 20 лет, насколько важна конкуренция. Я беспокоилась, что, если Ига будет доминировать в туре в течение трёх-четырёх лет, она не станет лучше как теннисистка.
Это главное, причём не только в спорте, но и в политике, и в искусстве — везде, где нужно создать что-то замечательное, создать шедевр. Чтобы быть лучшим в том, что ты делаешь, нужна конкуренция. Я была рада, когда Соболенко и Рыбакина нашли форму, которая помогла им выигрывать крупные турниры», — приводит слова Петкович издание Sport.pl со ссылкой на подкаст Inside-in на Tennis Channel.
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