6 топ-матчей среды в теннисе: Джокович, Касаткина, Медведев бьются в Цинциннати

За чем следить 16 августа на кортах мира.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Лоренцо Музетти (Италия) — Даниил Медведев (Россия, 3), Цинциннати, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится старт Медведева на «Мастерсе» в Цинциннати?

Даниил Медведев начинает «Мастерс» в Цинциннати матчем с итальянцем Лоренцо Музетти, которого он неделю назад обыграл в Торонто. Канадский «Мастерс» сложился для россиянина не лучшим образом — он проиграл в 1/4 финала Алексу де Минору. Каким получится последняя репетиция Медведева перед US Open? Ведь после Цинциннати до Открытого чемпионата США в планах у Даниила больше турниров нет.

Даниил Медведев Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

🎾 18:00*: Дарья Касаткина (Россия, 14) — Варвара Грачёва (Франция, LL), Цинциннати, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: вернёт ли себе Касаткина звание первой ракетки России?

Дарья Касаткина успешно стартовала на турнире в Цинциннати, разгромив американку Питон Стирнс — 6:2, 6:1. Теперь россиянке предстоит сразиться с бывшей соотечественницей Варварой Грачёвой, ныне выступающей под флагом Франции. Девушки до этого встречались трижды. Первый матч в Мельбурне-2021 остался за Дарьей, однако затем два поединка выиграла уже Грачёва — на Australian Open и в Индиан-Уэллсе-2023. Кто окажется сильнее сейчас? Ведь в случае победы в этом матче Касаткина вернёт себе звание первой ракетки России, которое у неё отобрала после Монреаля Людмила Самсонова.

Дарья Касаткина Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

🎾 19:30*: Маркета Вондроушова (Чехия, 10) — Анастасия Потапова (Россия), Цинциннати, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Потапова с чемпионкой Уимблдона?

После волевой победы над швейцаркой Селин Наэф — 1:6, 6:4, 7:5 Анастасии Потаповой предстоит сыграть во втором круге Цинциннати с ещё более непростой соперницей — чемпионкой Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушовой. Теннисистки играли уже три раза. Две встречи в 2019-м выиграла чешская теннисистка — в Будапеште и на «Ролан Гаррос», а в этом году уже Потапова отличилась в полуфинале Линца. Кто отличится на этот раз? Победительница этого матча в третьем круге сыграет с американкой Слоан Стивенс.

Анастасия Потапова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 00:00*: Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Елена Остапенко (Латвия), Цинциннати, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто выиграет битву чемпионок ТБШ?

В этом матче встречаются две чемпионки ТБШ — победительница «Ролан Гаррос» — 2017 Елена Остапенко из Латвии и героиня Уимблдона-2022 Елена Рыбакина, представляющая Казахстан. Ранее теннисистки играли четыре раза, и счёт пока ничейный — 2-2. Остапенко отличилась в Линце-2019 и Истбурне-2021, а Рыбакина — на Australian Open и в Риме-2023. Кто окажется сильнее на этот раз? Победительница этого матча в третьем круге сыграет с лучшей теннисисткой из пары Паолини — Бушкэ.

Елена Рыбакина Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

🎾 2:00*: Энн Ли (США, Q) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), Цинциннати, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится старт Соболенко в Цинциннати?

Арина Соболенко после неожиданного поражения в третьем круге Монреаля от Людмилы Самсоновой попытается реабилитироваться в Цинциннати. Чемпионка Australian Open — 2023 начнёт турнир как высоко сеянная со второго круга матчем с квалифаером из США Энн Ли. Ранее соперницы встречались однажды — в третьем круге Australian Open — 2021 белорусская теннисистка уверенно разобралась с американкой. Победительница этого матча в третьем круге сыграет с лучшей теннисисткой из пары Касаткина — Грачёва.

Арина Соболенко Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

🎾 2:00*: Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Новак Джокович (Сербия, 2), Цинциннати, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как пройдёт первый матч Джоковича после поражения в финале Уимблдона?

Новак Джокович возвращается в тур после болезненного поражения в финале Уимблдона. Знаменитый серб перезарядил батарейки на Балканах и прилетел на «Мастерс» в Цинциннати, на котором не выступал два года из-за ковидных ограничений. Кстати, свой последний турнир в 2020-м, который тогда проводился в нью-йоркском «пузыре», серб выиграл, как и турнир в 2018-м. Розыгрыш-2023 Джокович начинает сражением с Алехандро Давидович-Фокиной, набравшим отличный ход в Торонто (дошёл до 1/2 финала). Ранее теннисисты играли четыре раза, и Новак ведёт в личных встречах — 3-1. Новак победил в Риме, на Олимпиаде-2021 и «Ролан Гаррос» — 2023, а Алехандро был сильнее в Монте-Карло-2022. Победитель этого матча дальше сыграет с лучшим теннисистом из пары Монфис — де Минор.