Цинциннати– 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 4-го игрового дня

Сегодня, 16 августа, в Цинциннати (США) пройдёт четвёртый игровой день хардового «Мастерса». Будут сыграны матчи второго круга соревнований.
В борьбу вступит российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира. Спортсмен остаётся единственным россиянином в сетке «Мастерса». Он встретится с итальянцем Лоренцо Музетти, которого обыгрывал на «Мастерсе» в Торонто (Канада) неделю назад.
Также сегодня впервые после поражения в финале Уимблдона на корт выйдет вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. Спортсмен поборется за выход в следующую стадию соревнований с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.
Цинциннати. «Мастерс». 16 августа. Второй круг
Первый запуск. 18:00
Уго Умбер (Франция) — Томми Пол (США, 14)
Александр Зверев (Германия, 16) — Йосихито Нисиока (Япония)
Лоренцо Музетти (Италия) — Даниил Медведев (Россия, 3)
Второй запуск. 19:30
Душан Лайович (Сербия, Q) — Янник Синнер (Италия, 8)
Лоренцо Сонего (Италия) — Тейлор Фритц (США, 9)
Макс Пёрселл (Австралия, Q) — Каспер Рууд (Норвегия, 5)
Третий запуск. 21:00
Стефанос Циципас (Греция, 4) — Бен Шелтон (США)
Хуберт Хуркач (Польша) — Борна Чорич (Хорватия, 15)
Гаэль Монфис (Франция, SR) — Алекс де Минор (Австралия)
Четвёртый запуск. 22:30
Хольгер Руне (Дания, 6) — Маккензи Макдональд (США, WC)
Шестой запуск. 2:00
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Новак Джокович (Сербия, 2)
Седьмой запуск. 3:30
Фрэнсис Тиафо (США, 10) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC)
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