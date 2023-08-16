Цинциннати– 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 4-го игрового дня

Сегодня, 16 августа, в Цинциннати (США) пройдёт четвёртый игровой день хардового «Мастерса». Будут сыграны матчи второго круга соревнований.

В борьбу вступит российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира. Спортсмен остаётся единственным россиянином в сетке «Мастерса». Он встретится с итальянцем Лоренцо Музетти, которого обыгрывал на «Мастерсе» в Торонто (Канада) неделю назад.

Также сегодня впервые после поражения в финале Уимблдона на корт выйдет вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. Спортсмен поборется за выход в следующую стадию соревнований с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

Цинциннати. «Мастерс». 16 августа. Второй круг

Первый запуск. 18:00

Уго Умбер (Франция) — Томми Пол (США, 14)

Александр Зверев (Германия, 16) — Йосихито Нисиока (Япония)

Лоренцо Музетти (Италия) — Даниил Медведев (Россия, 3)

Второй запуск. 19:30

Душан Лайович (Сербия, Q) — Янник Синнер (Италия, 8)

Лоренцо Сонего (Италия) — Тейлор Фритц (США, 9)

Макс Пёрселл (Австралия, Q) — Каспер Рууд (Норвегия, 5)

Третий запуск. 21:00

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Бен Шелтон (США)

Хуберт Хуркач (Польша) — Борна Чорич (Хорватия, 15)

Гаэль Монфис (Франция, SR) — Алекс де Минор (Австралия)

Четвёртый запуск. 22:30

Хольгер Руне (Дания, 6) — Маккензи Макдональд (США, WC)

Шестой запуск. 2:00

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Новак Джокович (Сербия, 2)

Седьмой запуск. 3:30

Фрэнсис Тиафо (США, 10) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC)