Медведев — Музетти: текстовая трансляция матча второго круга «Мастерса» в Цинциннати

Сегодня, 16 августа, состоится матч второго круга хардового турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Италии Лоренцо Музетти (18-й в рейтинге ATP). Встреча теннисистов поставлена первым запуском и начнётся чуть позже 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Лоренцо Музетти во втором круге турнира в Цинциннати.

Даниил Медведев и Лоренцо Музетти встречались в официальных матчах один раз. Игра третьего круга турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) в 2023 году завершилась победой Медведева со счётом 6:4, 6:4. Хардовый турнир в Цинциннати завершится 20 августа.