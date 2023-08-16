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Медведев — Музетти: текстовая трансляция матча второго круга «Мастерса» в Цинциннати

Медведев — Музетти: текстовая трансляция матча второго круга «Мастерса» в Цинциннати
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Сегодня, 16 августа, состоится матч второго круга хардового турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США), в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Италии Лоренцо Музетти (18-й в рейтинге ATP). Встреча теннисистов поставлена первым запуском и начнётся чуть позже 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Лоренцо Музетти во втором круге турнира в Цинциннати.

Цинциннати (м). 2-й круг
16 августа 2023, среда. 18:00 МСК
Лоренцо Музетти
18
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Даниил Медведев и Лоренцо Музетти встречались в официальных матчах один раз. Игра третьего круга турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) в 2023 году завершилась победой Медведева со счётом 6:4, 6:4. Хардовый турнир в Цинциннати завершится 20 августа.

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