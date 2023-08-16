Медведев и Касаткина откроют третий игровой день на турнире в Цинциннати
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Российские теннисисты Даниил Медведев (третья ракетка мира) и Дарья Касаткина (13-я ракетка мира) узнали время проведения своих следующих матчей на турнире в Цинциннати (США).
Оба игрока откроют третий игровой день, начало встреч — 18:00 по мск. Соперником Даниила Медведева в рамках второго круга турнира станет итальянец Лоренцо Музетти (18-я ракетка мира). На той же стадии Дарья встретится с француженкой Варварой Грачёвой (45-я ракетка мира).
В первом круге Медведев не принимал участия и благодаря высокому рейтингу автоматически вышел в следующую стадию. В свою очередь, Дарья в начале турнира одолела американку Питон Стирнс (55-я ракетка мира) со счётом 6:2, 6:1.
Турнир в Цинциннати продлится до 20 августа.
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