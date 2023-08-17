Хуркач обыграл действующего чемпиона Чорича во 2-м круге «Мастерса» в Цинциннати

16-я ракетка мира, хорватский теннисист Борна Чорич завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США), действующим чемпионом которого является.

В матче второго круга Чорич (15) со счётом 7:5, 3:6, 3:6 уступил 20-й ракетке мира, представителю Польши Хуберту Хуркачу. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 17 минут. Чорич два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Хуркача 10 эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующим соперником Хуркача станет четвёртая ракетка мира, грек Стефанос Циципас (4).

Призовой фонд турнира в Цинциннати составил $ 6 600 000, соревнования продлятся до 20 августа.