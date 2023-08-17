«Старик всё ещё может играть». Вавринка — после победы над Тиафо
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Швейцарский теннисист, 51-я ракетка мира Стэн Вавринка прокомментировал победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо (10-й в рейтинге ATP) в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Вавринки.
«Старик всё ещё может играть», – написал Вавринка на свой странице в «Твиттере».
В третьем круге «Мастерса» Вавринка встретится с представителем Австралии Максом Пёрселлом, который на прошлой стадии одержал победу над норвежцем Каспером Руудом в трёх сетах.
Турнир проходит в Цинциннати с 13 по 20 августа и завершится за неделю до старта US Open. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является хорватский теннисист Борна Чорич.
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