«Старик всё ещё может играть». Вавринка — после победы над Тиафо

Швейцарский теннисист, 51-я ракетка мира Стэн Вавринка прокомментировал победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо (10-й в рейтинге ATP) в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Вавринки.

«Старик всё ещё может играть», – написал Вавринка на свой странице в «Твиттере».

В третьем круге «Мастерса» Вавринка встретится с представителем Австралии Максом Пёрселлом, который на прошлой стадии одержал победу над норвежцем Каспером Руудом в трёх сетах.

Турнир проходит в Цинциннати с 13 по 20 августа и завершится за неделю до старта US Open. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является хорватский теннисист Борна Чорич.