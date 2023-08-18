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Жабер: Соболенко не простила мне полуфинал Уимблдона, так что жду весёлой встречи

Жабер: Соболенко не простила мне полуфинал Уимблдона, так что жду весёлой встречи
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Пятая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер поделилась ожиданиями от матча 1/4 финала хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США) с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко (2-я в рейтинге WTA).

«На таком уровне тебе постоянно приходится встречаться с Ариной и с другими сильными теннисистками, как она. Я с нетерпением жду ещё одного отличного матча с ней. Я знаю, что Арина не простила мне полуфинал Уимблдона, так что это будет весёлая встреча», — сказала Жабер на пресс-конференции.

Напомним, в третьем круге соревнований Соболенко одержала победу над российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, а Жабер вышла в четвертьфинал на отказе хорватки Донны Векич. Турнир в Цинциннати завершится 20 августа.

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