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Касаткина проиграла Соболенко в 1/8 финала турнира в Цинциннати

Касаткина проиграла Соболенко в 1/8 финала турнира в Цинциннати
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати. На стадии 1/8 финала он обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Касаткина сделала два эйса, допустила две двойных ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету Соболенко две подачи навылет, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В четвертьфинале турнира Соболенко встретится с представительницей Туниса Онс Жабер.

Турнир в Цинциннати проходит с 14 по 20 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 2,7 млн. Действующим победителем турнира является Каролин Гарсия, которая в финале прошлого года обыграла Петру Квитову.

Цинциннати (ж). 3-й круг
18 августа 2023, пятница. 00:10 МСК
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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