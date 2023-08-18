Касаткина проиграла Соболенко в 1/8 финала турнира в Цинциннати

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати. На стадии 1/8 финала он обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. За это время Касаткина сделала два эйса, допустила две двойных ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету Соболенко две подачи навылет, две двойных ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В четвертьфинале турнира Соболенко встретится с представительницей Туниса Онс Жабер.

Турнир в Цинциннати проходит с 14 по 20 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 2,7 млн. Действующим победителем турнира является Каролин Гарсия, которая в финале прошлого года обыграла Петру Квитову.