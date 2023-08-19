Арина Соболенко – о скандале вокруг Монреаля: почему они просто не могут поставить крышу?

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поддержала критику в адрес организаторов турнира WTA-1000 в Монреале (Канада) из-за изнуряющего графика матчей.

«Я прекрасно понимаю, что погодные условия Монреаля были не очень хорошими. Никто не может это контролировать. Шёл дождь. Но они каждый год сталкиваются с одной и той же проблемой – дождём. В моей голове вопрос: почему они не могут просто поставить крышу? Возможно, это сделать не так просто, как нам кажется. Но я просто задаюсь вопросом: почему?

Я во второй раз там и во второй раз, по сути, играю два матча за день. Это тяжело, особенно с такими мячами. Мы, девочки, ещё стараемся под них подстроиться. Ещё мы с ними должны играть по 5-6 сетов в день? Я просто думаю: ладно, поставьте крышу и составьте график получше», — сказала Соболенко на пресс-конференции после выхода в полуфинал турнира в Цинциннати.