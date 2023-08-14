«Какой стыд!» Теннисный мир вступился за россиянку, которой испортили финал «тысячника»

Россиянка Людмила Самсонова стала, пожалуй, главной героиней минувшей теннисной недели. 24-летняя спортсменка впервые в карьере дошла до финала турнира категории WTA-1000. На пути к решающему матчу в Монреале Самсонова обыграла, в частности, таких топовых теннисисток, как чемпионка Australian Open 2023 года и вторая ракетка мира Арина Соболенко, олимпийская чемпионка Токио-2020 Белинда Бенчич, победительница Уимблдона-2022 Елена Рыбакина, занимающая четвёртое место в мировой классификации… И лишь Джессика Пегула в финале смогла остановить Людмилу — 6:1, 6:0.

Как видим, Самсонова не смогла навязать борьбу Пегуле. Решающий матч турнира оказался испорчен. Но вина российской теннисистки в этом, прямо скажем, минимальна (если она вообще есть, эта вина).

Для тех, кто не слишком следил за событиями, расскажем, что случилось. Изначально оба полуфинала (Самсонова — Рыбакина и Пегула — Свёнтек) должны были состояться в субботу, а финал — в воскресенье. Джессика успела сыграть свой матч в отведённые сроки, а вот Людмила стала жертвой обстоятельств. Дождь, обрушившийся на Монреаль, привёл к необходимости переносить игру россиянки на воскресенье. А корта с крышей, увы и ах, не имеется в наличии. Вот и вышло, что Самсоновой пришлось играть два матча в один день, с небольшим перерывом между ними. Полуфинал с Рыбакиной Людмила закончила в 22:23 мск, а финал с Пегулой начала в 00:45 мск. Угадайте с двух раз, кому из теннисисток удалось сэкономить больше сил на финал? Правильно.

На послематчевой пресс-конференции Самсонова рассказала, как просила организаторов перенести финал, но они не пошли ей навстречу. «Факт в том, что все видели, каков прогноз. На шесть вечера (в субботу. — Прим. «Чемпионата») обещали дождь. Я знала это. Но, конечно, странно, что о нас при этом не думают. Моё мнение таково: если уж об этом известно, надо составить расписание так, чтобы была возможность играть. Мы ведь уже играли два матча за день. Надо сделать всё, чтобы не приходилось ещё раз играть две встречи за день. Это моё мнение.

Честно говоря, мне хотелось бы иметь больше времени [на подготовку]. Но они сказали, что это невозможно. Что ж, ладно. Знаете, у меня не было времени на восстановление. Я была в кабинете физиотерапевта, пытаясь затейпировать всё тело, а на это уходит один час. Не знаю, что сказать. Я ушла с корта, а потом вернулась на него… Не знаю. Было странно», — сообщила Людмила.

Людмила Самсонова после поражения 1:6, 0:6 от Джессики Пегулы в финале Монреаля-2023 Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

По словам россиянки, у неё не было энергии, чтобы сражаться с Пегулой. «Я знаю Джессику. Знаю, как она играет. Знаю, что она непростая соперница. И я знала, что у меня было не так уж много энергии. Я делала всё, что было в моих силах. Но этого не хватило», — добавила Самсонова.

Пегула же, выступая на корте после победы, призвала публику поаплодировать сопернице. «Во-первых, хочу поздравить Людмилу — тебя и твою команду. Ты провела потрясающую неделю. Ты невероятный игрок. Желаю всем вам успехов в дальнейшем. Считаю, все должны поаплодировать. Она сыграла пять матчей за три дня, как-то так. Поздравляю, ребята», — сказала американка.

Вместе с тем на пресс-конференции Джессика заявила, что провела отличный матч. «Я понимаю, что соперница, очевидно, была не в лучшей физической форме. В то же время я провела «чистый» матч. Не думаю, что я допускала невынужденные ошибки или что-то в этом роде. Я сыграла идеальный матч», — сказала она.

А чуть ранее, после полуфинала, на тему усталости подробно порассуждала Рыбакина. В четвертьфинале Елена до трёх часов ночи по местному времени играла с Дарьей Касаткиной. «Да, безусловно, я чувствую себя уничтоженной из-за расписания, из-за всей этой ситуации. Я не очень рада этому. Но ничего не поделаешь. К сожалению, в таких ситуациях игроки ничего не могут сделать. Решения принимаем не мы. Погода не способствовала… Я, можно сказать, получила несколько повреждений. Но мы постарались справиться с ситуацией, посмотреть, как можно действовать в дальнейшем.

Это первый случай, по-моему, когда матч (с Касаткиной. — Прим. «Чемпионата») шёл так долго, а закончился так поздно. Это первый и, надеюсь, последний раз. Считаю, что это было немного непрофессионально со стороны… Не могу сказать, что это вина турнира, потому что я думаю, что самое главное здесь — это WTA. Не хватает руководящей роли, она довольно слабая. Но, надеюсь, что-то изменится. Потому что в этом году было много ситуаций, которые я не могу понять.

Самое плохое здесь то, что это не связано с конкретным турниром. Восстановиться в ближайшие две недели будет непросто. Я больше огорчена, повторюсь, ситуацией в целом. Как я уже сказала, это не первый случай, когда игроки сильно страдают», — сказала она на пресс-конференции.

Елена Рыбакина играет в полуфинале с Людмилой Самсоновой в Монреале-2023 Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Что сказали в теннисном мире

Журналисты и эксперты в массе своей поддержали Самсонову и раскритиковали организаторов — именно по их вине, считают многие, нормального, качественного финала не получилось.

«Самсонова, конечно, подустала. Но давайте не забывать, насколько здорово сыграла Джессика», — призвал журналист из Tennis Updates в своём «твиттере».

«Погода испортила финал. Но Джесс провела потрясающую неделю», — заметил журналист Жозе Моргадо.

«Организаторы турнира WTA в Монреале должны опустить головы от стыда. Поздравляем Людмилу Самсонову. Несмотря на ужасное расписание (организаторы турнира должны принять это во внимание), россиянка дошла до финала», — заявил журналист из The Tennis Talker.

«Пегула была великолепна, но нужно посочувствовать Самсоновой, которая закончила трёхсетовый полуфинал за пару часов до начала финала. Дождь дождём, однако расписание стоило изменить. Откровенно говоря, не думаю, что какая-либо из финалисток хотела такого матча. В одну калитку. Мало долгих розыгрышей. Ноль напряжения. А предыдущие три игры были трёхсетовыми. Матч шёл всего 49 минут. Не так быстро, как Свёнтек обыграла Плишкову 6:0, 6:0 за 46 минут в финале Рима-2021. Но близко», — подробно разобрал ситуацию журналист Кристофер Клэри.

«Какой же ужасный женский финал в Монреале. 6:1, 6:0 от Пегулы за 49 минут. Здорово для Пегулы, конечно. Но стоит заметить, что не все болельщики на стадионе так уж рады этому», — отметили журналисты из Tennis Connected.

«Людмила Самсонова обыграла на турнире Соболенко, Рыбакину, Бенчич и Чжэн Циньвэнь. И сыграла две встречи сегодня. Поэтому я не буду слушать никого, кто скажет что-то против Люды», — заявила журналистка Кортни Нгуен.

А шестикратная чемпионка ТБШ в паре и в миксте Рене Стаббз, комментируя слова Рыбакиной, заявила, что лучше уж играть два матча в день, чем заканчивать игру в три часа ночи по местному времени. «Такого не должно быть! Я знаю, что погода была отстой. Но это несправедливо. Думаю, спортсменки предпочли бы играть два матча в день, нежели такое вот», — написала она в своём «твиттере».