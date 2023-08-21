Екатерина Александрова с победы стартовала на турнире в Кливленде

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Кливленде. В матче первого круга она обыграла представительницу Румынии Патрисия-Марию Циг со счётом 6:1, 6:4.
Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Александрова сделала 11 подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. На счету румынки один эйс и пять двойных ошибок.
В следующем круге Александрова встретится с победителем пары Эмма Наварро (США) – Александра Саснович (Беларусь).
Турнир в Кливленде проходит с 20 по 28 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 271 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Александру Саснович.
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