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Екатерина Александрова с победы стартовала на турнире в Кливленде

Екатерина Александрова с победы стартовала на турнире в Кливленде
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Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Кливленде. В матче первого круга она обыграла представительницу Румынии Патрисия-Марию Циг со счётом 6:1, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. За это время Александрова сделала 11 подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. На счету румынки один эйс и пять двойных ошибок.

В следующем круге Александрова встретится с победителем пары Эмма Наварро (США) – Александра Саснович (Беларусь).

Турнир в Кливленде проходит с 20 по 28 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 271 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Александру Саснович.

Кливленд. 1-й круг
21 августа 2023, понедельник. 00:45 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Патрисия-Мария Циг
Румыния
Патрисия-Мария Циг
П. Циг
Комментарии
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