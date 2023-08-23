«Интересна жизнь Надаля». Теннисисты рассказали, о ком из игроков смотрели бы реалити-шоу

Теннисисты, прибывшие в США для участия в US Open — 2023, рассказали, кого из своих коллег хотели бы увидеть в реалити-шоу.

«Крис Юбэнкс», — сказала американская теннисистка Кори Гауфф в видео, опубликованном в соцсетях турнира.

«Реалити-шоу? Что в духе «Семейства Кардашьян»? Ради интереса я бы хотела увидеть жизнь Надаля», — ответила гречанка Мария Саккари.

«Если бы я была перед камерой, шоу закрыли бы в первые 20 минут. Вообще, многие могли бы стать героями реалити-шоу. Знаете что? Крис Юбэнкс. Мне кажется, Тиафо тоже очень забавный», — высказалась белорусская спортсменка Виктория Азаренко.

«Я даже «Break Point» ещё не смотрел, так что не знаю», — признался британец Энди Маррей.

«Ник Кирьос и Бенуа Пэр», — сказала украинская теннисистка Элина Свитолина.

«Фрэнсис Тиафо, 100%», — ответила американка Джессика Пегула.

«Наверное, себя самого», — в шутку добавил американский спортсмен Фрэнсис Тиафо.