Даниил Медведев вылетел в Нью-Йорк, где сыграет на US Open
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сообщил своим фанатам в социальных сетях, что вылетел в Нью-Йорк, где с 28 августа по 10 сентября пройдёт Открытый чемпионат США – 2023.
«Увидимся в следующем году, Цинци», — подписал фото 27-летний Медведев.
Фото: из личного архива Даниила Медведева
Медведев неудачно выступил на прошедшем турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Посеянный под третьим номером Даниил проиграл олимпийскому чемпиону 2020 года, бывшей второй ракетке мира немцу Александру Звереву в третьем круге соревнований со счётом 4:6, 7:5, 4:6.
На US Open – 2022 Медведев дошёл до 1/8 финала, где в ожесточённой борьбе проиграл финалисту Уимблдона-2022, австралийскому теннисисту Нику Кирьосу.
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