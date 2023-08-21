Даниил Медведев вылетел в Нью-Йорк, где сыграет на US Open

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сообщил своим фанатам в социальных сетях, что вылетел в Нью-Йорк, где с 28 августа по 10 сентября пройдёт Открытый чемпионат США – 2023.

«Увидимся в следующем году, Цинци», — подписал фото 27-летний Медведев.

Фото: из личного архива Даниила Медведева

Медведев неудачно выступил на прошедшем турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Посеянный под третьим номером Даниил проиграл олимпийскому чемпиону 2020 года, бывшей второй ракетке мира немцу Александру Звереву в третьем круге соревнований со счётом 4:6, 7:5, 4:6.

На US Open – 2022 Медведев дошёл до 1/8 финала, где в ожесточённой борьбе проиграл финалисту Уимблдона-2022, австралийскому теннисисту Нику Кирьосу.