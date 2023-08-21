Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев вылетел в Нью-Йорк, где сыграет на US Open

Даниил Медведев вылетел в Нью-Йорк, где сыграет на US Open
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сообщил своим фанатам в социальных сетях, что вылетел в Нью-Йорк, где с 28 августа по 10 сентября пройдёт Открытый чемпионат США – 2023.

«Увидимся в следующем году, Цинци», — подписал фото 27-летний Медведев.

Фото: из личного архива Даниила Медведева

Медведев неудачно выступил на прошедшем турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Посеянный под третьим номером Даниил проиграл олимпийскому чемпиону 2020 года, бывшей второй ракетке мира немцу Александру Звереву в третьем круге соревнований со счётом 4:6, 7:5, 4:6.

На US Open – 2022 Медведев дошёл до 1/8 финала, где в ожесточённой борьбе проиграл финалисту Уимблдона-2022, австралийскому теннисисту Нику Кирьосу.

Материалы по теме
Медведева уже списали на US Open. Но он должен бросить вызов новой «Большой двойке»
Медведева уже списали на US Open. Но он должен бросить вызов новой «Большой двойке»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023