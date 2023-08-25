Рууд: Алькарас быстрее Джоковича на корте и может ещё ускориться

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира норвежец Каспер Рууд сравнил стили игры испанца Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича.
«Карлос и Новак в каком-то смысле играют в похожем стиле. Возможно, есть лишь одно различие. Я имею в виду, что они обладают широким диапазоном ударов, но Карлос играет на более высокой скорости и может ещё ускориться. Алькарас и Джокович отлично двигаются на корте, трудно найти их слабые места. Когда они играют друг с другом, это всегда великолепные матчи. Если в финале US Open им снова предстоит встретиться, это будет настоящим удовольствием для болельщиков. Но я — один из тех, кто попытается помешать им снова сыграть здесь, в Нью-Йорке. Ведь, если они встретятся, это произойдёт лишь в финале. Другие игроки тоже хотят выйти в финал, но Карлос и Новак — основные фавориты турнира», — приводит слова Рууда Eurosport.
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