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Александрова — Линь: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала турнира в Кливленде

Александрова — Линь: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала турнира в Кливленде
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Сегодня, 25 августа, состоится полуфинальный матч хардового турнира категории WTA-250 в Кливленде (США), в котором 22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с представительницей Китая Чжу Линь (48-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток начнётся не раньше 21:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова — Чжу Линь в полуфинале турнира в Кливленде.

Кливленд. 1/2 финала
25 августа 2023, пятница. 21:30 МСК
Чжу Линь
48
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Отметим, что Александрова и Линь ни разу не встречались на корте. В этом году россиянка одержала победу в травяном турнире категории WTA-250, который проходил в Хертогенбосхе (Нидерланды). В финале Александрова обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:3).

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