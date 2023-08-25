Александрова — Линь: текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала турнира в Кливленде

Сегодня, 25 августа, состоится полуфинальный матч хардового турнира категории WTA-250 в Кливленде (США), в котором 22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с представительницей Китая Чжу Линь (48-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток начнётся не раньше 21:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова — Чжу Линь в полуфинале турнира в Кливленде.

Отметим, что Александрова и Линь ни разу не встречались на корте. В этом году россиянка одержала победу в травяном турнире категории WTA-250, который проходил в Хертогенбосхе (Нидерланды). В финале Александрова обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:3).