Екатерина Александрова пробилась в полуфинал турнира WTA-250 в Кливленде
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22-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в полуфинал турнира категории WTA-250 в Кливленде (США), призовой фонд которого составил $ 271 363. Соревнования проходят за неделю до старта US Open.
В четвертьфинальном матче Александрова (4) со счётом 5:7, 6:0, 7:5 обыграла представительницу Китая Синьюй Ван (Q). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 59 минут. Александрова четыре раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Ван два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
За выход в финал Александрова сразится с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция, 1) — Чжу Линь (Китай).
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