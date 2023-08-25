«Говорят, время лечит, я ещё немного подожду». Онс Жабер — о поражении на Уимблдоне-2023

Теннисистка из Туниса Онс Жабер рассказала, что до сих пор болезненно переживает поражение в финале Уимблдона – 2023.
«Честно говоря, я не была готова играть в Монреале. Я не была готова вскоре вернуться в тур, потому что чувствовала, что мне нужно время для себя. Говорят, время лечит. Я всё ещё немного жду. Проигрыш на Уимблдоне всё ещё причиняет боль.
Конечно, сейчас мне намного лучше, чем месяц назад. Мне сейчас 28 лет, я учусь на ошибках, постоянно играя, играя и играя на турнирах. Я разрешаю себе просто сделать шаг назад, провести время с семьёй и подготовиться к следующим турнирам», – приводит слова Жабер Sportskeeda.
В решающем поединке Жабер за 1 час 22 минуты уступила представительнице Чехии Маркете Вондроушовой, которая перед турниром занимала только 42-е место в рейтинге WTA, со счётом 4:6, 4:6.
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