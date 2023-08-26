Джокович опубликовал новое совместное фото с Месси

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях новое совместное фото с аргентинским нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Огромное удовольствие было увидеть тебя и пообщаться. Как всегда, желаю удачи и здоровья тебе и твоей семье», — подписал фото Джокович.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

В данный момент Джокович находится в Нью-Йорке (США), где выступит на US Open впервые с 2021 года. Его первым соперником на турнире станет француз Александр Мюллер.

Джокович пропустил прошлогодний US Open из-за нежелания вакцинироваться (непривитых путешественников власти США до этого года в страну не пускали). Напомним, на US Open — 2021 Джокович проиграл в финале россиянину Даниилу Медведеву.