Вера Звонарёва вышла в основную сетку турнира «Большого шлема» US Open

Россиянка Вера Звонарёва вышла в основную сетку турнира «Большого шлема».

Это произошло на Открытом чемпионате США – 2023. В финале квалификации Звонарёва обыграла 173-ю ракетку мира японскую теннисистку Моюку Учижиму. Встреча продлилась 1 час и 28 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу россиянки.

Звонарёва по ходу матча ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету её соперницы четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из единственной попытки.

Первая соперница Звонарёвой в основе US Open определится позднее, после распределения квалифаеров по сетке соревнований.

Женский US Open — 2023 пройдёт с 28 августа по 9 сентября. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.