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Вера Звонарёва вышла в основную сетку турнира «Большого шлема» US Open

Вера Звонарёва вышла в основную сетку турнира «Большого шлема» US Open
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Россиянка Вера Звонарёва вышла в основную сетку турнира «Большого шлема».

Это произошло на Открытом чемпионате США – 2023. В финале квалификации Звонарёва обыграла 173-ю ракетку мира японскую теннисистку Моюку Учижиму. Встреча продлилась 1 час и 28 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу россиянки.

Звонарёва по ходу матча ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету её соперницы четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из единственной попытки.

US Open — квалификация (ж). Финал
26 августа 2023, суббота. 20:10 МСК
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Моюка Учижима
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима

Первая соперница Звонарёвой в основе US Open определится позднее, после распределения квалифаеров по сетке соревнований.

Женский US Open — 2023 пройдёт с 28 августа по 9 сентября. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

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