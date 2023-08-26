Вера Звонарёва вышла в основную сетку турнира «Большого шлема» US Open

Россиянка Вера Звонарёва вышла в основную сетку турнира «Большого шлема».
Это произошло на Открытом чемпионате США – 2023. В финале квалификации Звонарёва обыграла 173-ю ракетку мира японскую теннисистку Моюку Учижиму. Встреча продлилась 1 час и 28 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу россиянки.
Звонарёва по ходу матча ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету её соперницы четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из единственной попытки.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Первая соперница Звонарёвой в основе US Open определится позднее, после распределения квалифаеров по сетке соревнований.
Женский US Open — 2023 пройдёт с 28 августа по 9 сентября. Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.
- 26 августа 2023
-
21:49
-
21:41
-
20:57
-
20:41
-
20:02
-
19:35
-
19:14
-
18:44
-
18:26
-
17:36
-
17:00
-
16:54
-
16:24
-
16:22
-
15:58
-
15:53
-
15:37
-
15:20
-
15:00
-
14:43
-
14:41
-
14:26
-
13:53
-
13:37
-
13:04
-
12:51
-
12:42
-
12:34
-
11:53
-
11:43
-
11:31
-
11:11
-
10:48
-
10:45
-
10:33