Энди Маррей стартовал на US Open с уверенной победы над Корентеном Муте
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Британский теннисист Энди Маррей одержал уверенную победу на старте Открытого чемпионата США. Спортсмен обыграл 72-ю ракетку мира из Франции Корентена Муте. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5, 6:3.
Теннисисты провели на корте практически три часа. За это время Энди Маррей выполнил четыре эйса, реализовал пять брейк-пойнтов и допустил три двойные ошибки. На счету Корентена Муте — пять подач навылет, один реализованный брейк-пойнт и одна двойная ошибка.
Это была первая личная встреча спортсменов. Далее Энди Маррей встретится с победителем матча между 19-м сеяным из Болгарии Григором Димитровым и представителем Словакии Алексом Молчаном. Сейчас идёт пятый сет их поединка, Димитров отыгрался с 2:5 и сравнял счёт.
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