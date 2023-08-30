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Энди Маррей стартовал на US Open с уверенной победы над Корентеном Муте

Энди Маррей стартовал на US Open с уверенной победы над Корентеном Муте
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Британский теннисист Энди Маррей одержал уверенную победу на старте Открытого чемпионата США. Спортсмен обыграл 72-ю ракетку мира из Франции Корентена Муте. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5, 6:3.

Теннисисты провели на корте практически три часа. За это время Энди Маррей выполнил четыре эйса, реализовал пять брейк-пойнтов и допустил три двойные ошибки. На счету Корентена Муте — пять подач навылет, один реализованный брейк-пойнт и одна двойная ошибка.

Это была первая личная встреча спортсменов. Далее Энди Маррей встретится с победителем матча между 19-м сеяным из Болгарии Григором Димитровым и представителем Словакии Алексом Молчаном. Сейчас идёт пятый сет их поединка, Димитров отыгрался с 2:5 и сравнял счёт.

US Open (м). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 21:35 МСК
Энди Маррей
37
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
2 		5 3
             
Корентен Муте
72
Франция
Корентен Муте
К. Муте
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