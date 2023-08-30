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Андрей Рублёв одержал победу на старте Открытого чемпионата США

Андрей Рублёв одержал победу на старте Открытого чемпионата США
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Российский теннисист Андрей Рублёв, восьмая ракетка мира, уверенно стартовал на Открытом чемпионате США. Спортсмен в трёх сетах одержал победу над лаки-лузером соревнований, 119-й ракеткой мира из Франции Артуром Казо. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:1.

Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту. По ходу встречи Андрей Рублёв выполнил пять эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта и допустил три двойные ошибки. На счету Артура Казо в этом матче — шесть подач навылет, один реализованный брейк-пойнт и две двойные ошибки.

Во втором круге россиянин встретится либо с выступающим по защищённому рейтингу французом Гаэлем Монфисом, либо с квалифаером турнира из Японии Таро Дэниэлом. Соперник Рублёва определится сегодня ночью.

US Open (м). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 22:10 МСК
Артур Казо
119
Франция
Артур Казо
А. Казо
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 5 1
6 		7 7 6
             
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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