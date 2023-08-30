Андрей Рублёв одержал победу на старте Открытого чемпионата США

Российский теннисист Андрей Рублёв, восьмая ракетка мира, уверенно стартовал на Открытом чемпионате США. Спортсмен в трёх сетах одержал победу над лаки-лузером соревнований, 119-й ракеткой мира из Франции Артуром Казо. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:1.

Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту. По ходу встречи Андрей Рублёв выполнил пять эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта и допустил три двойные ошибки. На счету Артура Казо в этом матче — шесть подач навылет, один реализованный брейк-пойнт и две двойные ошибки.

Во втором круге россиянин встретится либо с выступающим по защищённому рейтингу французом Гаэлем Монфисом, либо с квалифаером турнира из Японии Таро Дэниэлом. Соперник Рублёва определится сегодня ночью.