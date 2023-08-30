Сегодня, 30 августа, состоится третий игровой день Открытого чемпионата США. Будут сыграны первые матчи второго круга в женских соревнованиях.
Первой из российских теннисисток на корт выйдет 16-летняя Мирра Андреева, которой предстоит встретиться с шестой ракеткой мира из США Кори Гауфф. Их матч начнётся около 19:00 по московскому времени.
Приблизительно в 21:30 мск свою встречу второго круга начнёт Анна Калинская, которая сыграет с румынкой Сораной Кырстей. Около 23:00 мск стартует матч Элины Аванесян: теннисистка поборется за выход в третий круг US Open с 20-й по посеву латвийкой Еленой Остапенко.
Отметим, что сегодня состоятся матчи Иги Свёнтек (Польша, 1) и Елены Рыбакиной (Казахстан, 4), а последним запуском, около 4:00 мск, стартует встреча Петры Квитовой (Чехия, 11) и Каролины Возняцки (Дания, WC).
US Open – 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей третьего игрового дня
Около 18:00
Юрико Миядзаки (Великобритания, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 15)
Тэйлор Таунсенд (США, LD) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 19)
Лорен Дэвис (США) — Кая Юван (Словакия, Q)
Элисе Мертенс (Бельгия, 32) — Даниэль Коллинз (США)
Около 19:00
Мирра Андреева (Россия) — Кори Гауфф (США, 6)
Около 19:30
Ига Свёнтек (Польша, 1) — Дарья Савилл (Австралия, SR)
Анна Шмидлова (Словакия) — Ребека Масарова (Испания)
Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Синьюй Ван (Китай)
Около 20:00
Каролина Мухова (Чехия, 10) — Магдалена Френх (Польша)
Виктория Азаренко (Беларусь, 18) — Чжу Линь (Китай)
Около 21:30
Сиюй Ван (Китай) — Бернарда Пера (США)
Анна Калинская (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния, 30)
Около 23:30
Елена Остапенко (Латвия, 20) — Элина Аванесян (Россия)
Около 1:00
Дженнифер Брэйди (США, SR) — Магда Линетт (Польша, 24)
Около 2:00
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Айла Томлянович (Австралия)
Около 4:00
Петра Квитова (Чехия, 11) — Каролина Возняцки (Дания, WC)
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