US Open — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей третьего игрового дня

Сегодня, 30 августа, состоится третий игровой день Открытого чемпионата США. Будут сыграны первые матчи второго круга в женских соревнованиях.

Первой из российских теннисисток на корт выйдет 16-летняя Мирра Андреева, которой предстоит встретиться с шестой ракеткой мира из США Кори Гауфф. Их матч начнётся около 19:00 по московскому времени.

Приблизительно в 21:30 мск свою встречу второго круга начнёт Анна Калинская, которая сыграет с румынкой Сораной Кырстей. Около 23:00 мск стартует матч Элины Аванесян: теннисистка поборется за выход в третий круг US Open с 20-й по посеву латвийкой Еленой Остапенко.

Отметим, что сегодня состоятся матчи Иги Свёнтек (Польша, 1) и Елены Рыбакиной (Казахстан, 4), а последним запуском, около 4:00 мск, стартует встреча Петры Квитовой (Чехия, 11) и Каролины Возняцки (Дания, WC).

US Open – 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей третьего игрового дня

Около 18:00

Юрико Миядзаки (Великобритания, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 15)

Тэйлор Таунсенд (США, LD) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 19)

Лорен Дэвис (США) — Кая Юван (Словакия, Q)

Элисе Мертенс (Бельгия, 32) — Даниэль Коллинз (США)

Около 19:00

Мирра Андреева (Россия) — Кори Гауфф (США, 6)

Около 19:30

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Дарья Савилл (Австралия, SR)

Анна Шмидлова (Словакия) — Ребека Масарова (Испания)

Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Синьюй Ван (Китай)

Около 20:00

Каролина Мухова (Чехия, 10) — Магдалена Френх (Польша)

Виктория Азаренко (Беларусь, 18) — Чжу Линь (Китай)

Около 21:30

Сиюй Ван (Китай) — Бернарда Пера (США)

Анна Калинская (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния, 30)

Около 23:30

Елена Остапенко (Латвия, 20) — Элина Аванесян (Россия)

Около 1:00

Дженнифер Брэйди (США, SR) — Магда Линетт (Польша, 24)

Около 2:00

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Айла Томлянович (Австралия)

Около 4:00

Петра Квитова (Чехия, 11) — Каролина Возняцки (Дания, WC)