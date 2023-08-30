Сегодня, 30 августа, пройдёт третий игровой день Открытого чемпионата США. Будут сыграны первые матчи второго круга соревнований.
Вторым запуском, около 19:30 по московскому времени, на корт выйдет россиянин Аслан Карацев. Он встретится с испанским теннисистом Роберто Карбальес-Баэной. Затем, около 21:30, свой матч начнёт Роман Сафиуллин, который поборется за выход в третий круг с 14-м сеяным американцем Томми Полом.
Также сегодня свои матчи проведут Стефанос Циципас (Греция, 7), Новак Джокович (Сербия, 2) и Каспер Рууд (Норвегия, 5).
US Open – 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей третьего игрового дня
Около 18:00
Стефанос Циципас (Греция, 7) — Доминик Штефан Штрикер (Швейцария, Q)
Маккензи Макдональд (США) — Борна Гойо (Нидерланды, Q)
Около 19:30
Аслан Карацев (Россия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания)
Иржи Веселы (Чехия, SR) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 20)
Ласло Джере (Сербия, 32) — Уго Гастон (Франция, Q)
Бенжамен Бонзи (Франция, WC) — Кристофер Юбэнкс (США, 28)
Около 21:00
Бернабе Сапата-Миральес (Испания) — Новак Джокович (Сербия, 2)
Доминик Тим (Австрия) — Бен Шелтон (США)
Около 21:30
Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 21)
Адриан Маннарино (Франция, 22) — Фабиан Марожан (Венгрия)
Ринки Хидзиката (Австралия, WC) — Мартон Фучович (Венгрия)
Томми Пол (США, 14) — Роман Сафиуллин (Россия)
Около 00:00
Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Чжан Чжичжэнь (Китай)
Около 2:00
Себастьян Офнер (Австрия) — Фрэнсис Тиафо (США, 10)
Около 3:30
Хуан-Пабло Варильяс (Перу) — Тейлор Фритц (США, 9)
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