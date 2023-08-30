Свёнтек уверенно обыграла экс-россиянку Савилл во втором круге US Open
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в третий круг US Open – 2023, который продлится до 9 сентября. Общий призовой фонд соревнований составил $ 65 000 020.
В матче второго круга действующая чемпионка Свёнтек (1) со счётом 6:3, 6:4 обыграла 322-ю ракетку мира, экс-россиянку Дарью Савилл, ныне представляющую Австралию. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 35 минут. Свёнтек два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Савилл два эйса, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта.
Следующей соперницей Свёнтек станет 145-я ракетка мира, представительница Словении Кая Юван (Q).
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