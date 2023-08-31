Американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в третий круг Открытого чемпионата США. В рамках второго круга он обыграл австрийца Себастьян Офнера со счётом 6:3, 6:1, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За это время Офнер сделал четыре эйса и допустил две двойные ошибки. На счету американца три эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

В третьем круге Тиафо встретится с представителем Франции Адрианом Маннарино.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.