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Фрэнсис Тиафо вышел в третий круг Открытого чемпионата США

Фрэнсис Тиафо вышел в третий круг Открытого чемпионата США
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо вышел в третий круг Открытого чемпионата США. В рамках второго круга он обыграл австрийца Себастьян Офнера со счётом 6:3, 6:1, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За это время Офнер сделал четыре эйса и допустил две двойные ошибки. На счету американца три эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.
В третьем круге Тиафо встретится с представителем Франции Адрианом Маннарино.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.

US Open (м). 2-й круг
31 августа 2023, четверг. 02:20 МСК
Себастьян Офнер
58
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		1 4
6 		6 6
             
Фрэнсис Тиафо
10
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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