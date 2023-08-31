Аванесян проиграла Остапенко в упорной борьбе на US Open

66-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Элина Аванесян не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата США – 2023.

В матче второго раунда Аванесян со счётом 3:6, 7:5, 5:7 проиграла 21-й ракетке мира, которая представляет Латвию, Елене Остапенко. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 18 минут. Аванесян один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть заработанных брейк-пойнтов. На счету Остапенко пять эйсов, 11 двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнта из десяти заработанных.

Следующей соперницей представительницы Латвии станет американская теннисистка Бернарда Пера.

Женский US Open продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.