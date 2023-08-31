Петра Квитова сенсационно уступила 623-й ракетке мира на US Open
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11-я ракетка мира, 33-летняя чешская теннисистка Петра Квитова не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата США – 2023.
В матче второго раунда Квитова со счётом 5:7, 6:7 (5:7) проиграла 623-й ракетке мира, которая представляет Данию, Каролине Возняцки. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 8 минут. Квитова три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три заработанных брейк-пойнта. На счету Возняцки пять эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.
Следующей соперницей представительницы Дании станет американская теннисистка Дженнифер Брэйди.
Женский US Open продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.
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