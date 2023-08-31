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Петра Квитова сенсационно уступила 623-й ракетке мира на US Open

Петра Квитова сенсационно уступила 623-й ракетке мира на US Open
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11-я ракетка мира, 33-летняя чешская теннисистка Петра Квитова не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата США – 2023.

В матче второго раунда Квитова со счётом 5:7, 6:7 (5:7) проиграла 623-й ракетке мира, которая представляет Данию, Каролине Возняцки. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 8 минут. Квитова три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три заработанных брейк-пойнта. На счету Возняцки пять эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.

Следующей соперницей представительницы Дании станет американская теннисистка Дженнифер Брэйди.

Женский US Open продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

US Open (ж). 2-й круг
31 августа 2023, четверг. 04:15 МСК
Петра Квитова
11
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 5
7 		7 7
         
Каролина Возняцки
623
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
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