Петра Квитова сенсационно уступила 623-й ракетке мира на US Open

11-я ракетка мира, 33-летняя чешская теннисистка Петра Квитова не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата США – 2023.

В матче второго раунда Квитова со счётом 5:7, 6:7 (5:7) проиграла 623-й ракетке мира, которая представляет Данию, Каролине Возняцки. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 8 минут. Квитова три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три заработанных брейк-пойнта. На счету Возняцки пять эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.

Следующей соперницей представительницы Дании станет американская теннисистка Дженнифер Брэйди.

Женский US Open продлится до 9 сентября. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.