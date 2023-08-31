Матс Виландер: Карлос Алькарас уже стал легендой тенниса

Бывший шведский теннисист, экс первая ракетка мира в одиночном разряде Матс Виландер поделился мнением об испанском теннисисте Карлосе Алькарасе.
«Меня впечатляет отноешние Алькараса и его внешний вид. Он действующий чемпион US Open, играет в безрукавке, ему 20 лет. Он наслаждается, он расслаблен на этом турнире, и это впечатляет. Ему весело. Он уже стал легендой благодаря тому, как он действует, как ведёт себя на корте. Ты вдохновляешься, наблюдая за ним. Думаю, в ближайшие 15 лет он выиграет много турниров. Его игра настолько зрелая, что кажется, будто он может всё. Карлос настоящий боец. Он будет на вершине, пока будет здоров», — приводит слова Виландера Eurosport.
Во втором круге Открытого чемпионата США — 2023 Алькарас сыграет с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом.
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