Свёнтек – об Алькарасе и Джоковиче: смотрю их матчи как фанатка

Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек поделилась мнением о противостоянии испанца Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича.
«Они такие крепкие и сильные. Никогда не отдают друг другу очки просто так. Удивительно, как им удаётся сохранять интенсивность от начала до конца. Я просто наблюдаю за ними как фанатка, потому что знаю, что большую часть мячей, которые они разыгрывают, для меня было бы невозможно сыграть (улыбается).
Очевидно, я могу научиться тому, как они себя ведут, и тому, как они никогда не сдаются. В их матче в Цинциннати было много очков, когда Карлос, например, вытаскивал сумасшедшие мячи, это было невероятно. Я смотрю больше как фанатка. Но то, как они борются до конца, и столкновение этих двух игроков — это просто потрясающе. Это вдохновляет меня работать усерднее и не сдаваться в важные моменты. Если они могут справиться с этим физически и морально, то я знаю, что тоже смогу», – приводит слова Свёнтек Tennis Majors.
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