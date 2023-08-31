Свёнтек: я переключаюсь в зверский режим на время матча. Вне корта я гораздо спокойнее

Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек рассказала о разнице между личностью и стилем игры.
«Она огромная. Да, я другой человек на корте. Я действительно конкурентоспособна. Мне нравятся очки, и я агрессивна в плане своего стиля игры. Но я никогда по-настоящему не анализировала это, потому что чувствовала, что это естественно. Я как бы переключаюсь в этот зверский режим на время матча, и мне нужно сделать это, чтобы показать свою лучшую игру. Я гораздо спокойнее вне корта. Я не люблю шум, не люблю людные места. Так что да, совершенно другое», – приводит слова Свёнтек Vogue.
Ига Свёнтек вышла в третий круг US Open – 2023, который продлится до 9 сентября. Общий призовой фонд соревнований составил $ 65 000 020.
В матче второго круга действующая чемпионка турнира в двух сетах обыграла 322-ю ракетку мира, экс-россиянку Дарью Савилл, ныне представляющую Австралию.
Следующей соперницей Свёнтек станет 145-я ракетка мира, представительница Словении Кая Юван (Q).
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