Кирьос с помощью эмодзи «смех до слёз» отреагировал на вылет Рууда с US Open

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос неоднозначно отреагировал на ранний вылет трёхкратного финалиста турниров «Большого шлема», пятой ракетки мира, норвежца Каспера Рууда с US Open – 2023.
Кирьос оставил эмодзи «смех до слёз» под новостью в социальных сетях о поражении Рууда.
Напомним, в матче второго круга Рууд (5) со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6 проиграл 67-й ракетке мира, представителю Китая Чжану Чжичжэню.
Отметим, что это не первый выпад Кирьоса в адрес Рууда. Всё началось в 2019 году на турнире в Риме, по ходу матча с норвежцем австралиец от злости швырнул на корт стул, его впоследствии дисквалифицировали. Позднее Ник неоднократно заявлял, что Рууд стоит высоко в рейтинге только из-за успехов на турнирах уровня ATP-250.
- 31 августа 2023
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