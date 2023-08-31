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Джокович поделился впечатлениями от разговора с Месси в Нью-Йорке

Джокович поделился впечатлениями от разговора с Месси в Нью-Йорке
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23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от встречи с легендарным аргентинским футболистом, игроком «Интер Майами» Лионелем Месси в Нью-Йорке.

«Месси – феномен. Я бы хотел побольше поговорить с ним о спорте. Он невероятный чемпион», — приводит слова Джоковича ESPN.

В данный момент Джокович находится в Нью-Йорке (США), где выступает на US Open впервые с 2021 года. Ранее Новак вышел в третий круг соревнований, где сразится с соотечественником Ласло Джере (32).

Напомним, Джокович пропустил прошлогодний US Open из-за нежелания вакцинироваться (непривитых путешественников власти США до этого года в страну не пускали).

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