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Украинка Элина Свитолина выиграла шестой матч подряд против теннисисток из России

Украинка Элина Свитолина выиграла шестой матч подряд против теннисисток из России
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Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала шестую победу подряд над теннисистками из России.

В матче второго круга Открытого чемпионата США Свитолина обыграла финалистку Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийскую чемпионку 2020 года в миксте, российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову.

За выход в 1/8 финала US Open Свитолина сразится с победительницей матча Джессика Пегула (США, 3) – Патрисия-Мария Циг (Румыния).

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Онс Жабер из Туниса.

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