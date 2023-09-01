Как же обидно! В битве с украинкой Павлюченкова едва не совершила чудо на US Open

Наметившееся долгожданное возвращение Анастасии Павлюченковой в элиту мирового тенниса, которое в этом году начало зарождаться на «Ролан Гаррос», поставили на паузу обстоятельства совершенно непреодолимой силы. После первого за два года выхода в четвертьфинал на турнире «Большого шлема» на следующие два месяца 32-летняя уроженка Самары по большому счёту осталась без серьёзной игровой практики.

Сначала российская спортсменка не смогла принять участие в Уимблдоне, так как к тому времени уже использовала обе имевшиеся в её распоряжении заявки на попадание в основную сетку ТБШ по защищённому рейтингу, а на момент отбора на английский «Шлем» рейтинг Анастасии не позволял ей попасть даже в квалификацию. Из-за ситуации с Уимблдоном опытная россиянка пропустила весь травяной сезон, после чего случился политический казус с соревнованием в Чехии. Организаторы пражского турнира WTA при поддержке местных властей отказали россиянке в допуске на территорию страны, в результате чего Павлюченкова в последний момент была вынуждена сняться с турнира.

Ввиду всех перечисленных выше причин свой первый матч в профессиональном туре с момента поражения в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Павлюченкова провела лишь в середине августа. Вышло крайне неудачно: в Цинциннати в матче первого круга Анастасия смогла взять только четыре гейма у американки Даниэль Коллинз – 3:6, 1:6. Но на старте US Open всё сложилось в разы удачнее – другая хозяйка местных кортов Фиона Кроули не смогла оказать Павлюченковой серьёзного сопротивления. Россиянка выиграла (6:2, 6:4) и уже смогла гарантировать себе +70 очков в мировой рейтинг, так как в прошлом году из-за травмы уроженка Самары в Нью-Йорке не выступала вовсе.

Соперницей россиянки по матчу второго круга на американском «Шлеме» стала 26-я сеяная украинка Элина Свитолина, добравшаяся на последнем Уимблдоне до полуфинала. Ранее девушки встречались пять раз, и минимальный перевес в личных встречах был на стороне нашей спортсменки (3-2). Вот только делать серьёзный акцент на этом не было никакого смысла.

Всё дело в том, что все предыдущие встречи состоялись ещё в прошлых спортивных жизнях обеих спортсменок. Последнюю победу над Элиной Анастасия одержала ещё на Australian Open — 2017, а последний поединок между ними состоялся в Риме-2020. С тех пор обе девушки по разным причинам на очень долгий срок покидали теннисные корты. Анастасия восстанавливалась после тяжёлой травмы, а Элина наслаждалась радостями материнства.

Упорная битва в одном из самых интригующих матчей четвёртого игрового дня US Open – 2023 завязалась с первого же гейма. Спустя всего минуту после начала встречи россиянка «горела» 15:40 в гейме на своей подаче, и только вовремя прорезавшаяся острая атакующая игра помогла Анастасии спастись с двойного брейк-пойнта. Впрочем, следом уже сама россиянка не смогла воспользоваться первой возможностью сделать брейк – в ключевой момент гейма Свитолина отлично исполнила обводящий удар и впоследствии удержала подачу.

После волнительного начала девушки начали в разы увереннее выигрывать свои геймы. Причём обе спортсменки демонстрировали теннис высокого качества, стараясь искать счастье в атаке, а не пытаясь дождаться чужой невынужденной ошибки. Один красивый и затяжной розыгрыш приходил на смену другому. В подобном течении матча Анастасия и Элина на равных добрались до 11-го гейма, в котором Свитолина трижды оказывалась в шаге от брейка. Только приложив отчаянные усилия и продемонстрировав исключительную точность в ударах, россиянке удалось выстоять в сложнейшем положении и удержать подачу с трёх скрытых сетболов.

Вдохновившись зарядом положительных эмоций, Павлюченкова моментально пошла вперёд и сразу же оказала мощнейшее давление на Свитолину. Только что имевшая отличные возможности повести с брейком и упустившая их 28-летняя украинка быстро устроилась на 15:40 на своей подаче, оказавшись в шаге от поражения в сете. Теперь уже Элина проявила свой бойцовский характер и отыграла двойной сетбол, но Анастасия не расстроилась и додавила соперницу. Получив уже одинарный сетбол, Павлюченкова достаточно глубоко сыграла низким резаным, а Элина ответила оборонительным резачком в коридор. Спустя 63 минуты после начала матча россиянка оформила первый в нём брейк, который сразу же принёс ей и победу в красивейшем сете.

Высочайший накал матча девушки не собирались понижать ни на градус и без раскачки начали следующий сет. Первый гейм во второй партии продолжался практически 10 минут, и в его ходе Анастасии дважды пришлось отыгрывать брейк-пойнты, а счёт «ровно» в общей сложности встречался трижды. Справившись с очередными трудностями, россиянка в очередной раз не позволила украинке повести с брейком.

Собственные смелые атакующие действия вновь и вновь помогали уроженке Самары ликвидировать новые шансы её соперницы. Так произошло и в следующем гейме на подаче россиянки, когда Анастасия смогла отыграться с 0:30 и третий раз подряд спасла свой гейм в тяжёлой ситуации. При этом сама Свитолина на старте сета выигрывала свою подачу за считаные мгновения. В какой-то момент графика на экране показала статистику следующего содержания: геймы на подаче украинки в среднем за матч продолжались практически на две минуты быстрее, нежели геймы на подаче россиянки.

Будем честны. Брейк со стороны Свитолиной откровенно назревал, и, когда Павлюченкова допустила две двойные ошибки в пятом гейме, украинка своего шанса уже не упустила. Долгое время в этом матче девушки с высоким процентом ликвидировали брейк-пойнты, но в середине сета начался характерный для женского тенниса обмен брейками. Едва упустив свою подачу, россиянка сразу же под ноль забрала чужую, но следом украинка опять вырвалась вперёд с брейком.

Второй раз завладев преимуществом в сете, уроженка Одессы в дальнейшем его не растранжирила. В концовке Свитолина контролировала ситуацию и довела сет до победной для неё развязки – 6:4. Стоит заметить, что в последнем гейме Элина допустила определённые вольности и не сумела закрыть партию 40:0, но с четвёртого сетбола украинка всё-таки уравняла положение в матче.

Перед началом третьего сета произошёл забавный момент. Элина поинтересовалась у судьи на вышке важным для неё вопросом – начался ли на соседнем корте поединок её мужа. Любопытно, что 37-летний француз Гаэль Монфис в своём матче второго круга также встречался с россиянином Андреем Рублёвым, с которым два года назад Павлюченкова выиграла микст в олимпийском Токио. Такие вот теннисные и жизненные переплетения судьбы.

Очевидно, желая побыстрее переместиться на матч Гаэля, его супруга с ходу завладела инициативой в решающем сете. В первом же гейме украинка сделала важный брейк, который выбил россиянку из колеи. Анастасия стала ощутимо чаще ошибаться в сравнении с предыдущими геймами, тогда как Элина в эти минуты полностью владела игровой ситуацией. Украинка быстро выигрывала гейм за геймом, методично увеличивая преимущество в сете.

Вслед за первым брейком в партии Свитолина забрала и ещё одну подачу россиянки. Анастасия заметно просела в ходе матча и уже не могла поддерживать прежний уровень игры. Отдельные яркие розыгрыши периодически удавались опытной россиянке, но цельного впечатления уже не было. Спустя 23 минуты после начала сета одесситка вела в партии с максимально комфортным преимуществом в четыре гейма – 4:0.

В такой ситуации остаток встречи рисковал превратиться в простую формальность. Но Павлюченкова не выиграла бы 12 титулов за карьеру, если бы сдавалась без борьбы. Анастасия приложила все усилия, чтобы вернуться в матч, и даже отыграла один брейк, сократив отставание до минимума – 3:4. Однако изначальное отставание в счёте было уж слишком велико. Павлюченкова боролась изо всех сил и в последнем гейме едва не совершила чудо и не ликвидировала всё отставание. Она имела 0:30 на приёме, но Свитолина с огромным трудом удержала контроль над игрой и с третьего матчбола оформила эйсом волевую победу – 5:7, 6:4, 6:4.

Примечательно, что противостояние Элины и Анастасии стало вторым в российско-украинской теннисной дуэли в очередной игровой день US Open. Ранее в первой её части россиянка Екатерина Александрова всего за 57 минут разгромила представительницу Украины Лесю Цуренко – 6:3, 6:1. Таким образом, Свитолиной благодаря победе над Павлюченковой удалось сравнять счёт в этой импровизированной разборке.