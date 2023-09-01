Свитолина спрашивала, как играет её муж, во время матча с Павлюченковой

26-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина во время матча с представительницей России Анастасией Павлюченковой (98-я в рейтинге WTA) спрашивала судью, как играет её муж француз Гаэль Монфис с восьмой ракеткой мира Андреем Рублёвым. Встреча украинки и россиянки завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:4 в пользу Свитолиной. Монфис, в свою очередь, потерпел поражение от Рублёва (4:6, 3:6, 6:3, 1:6) и не смог выйти в третий круг US Open.

В середине матча, во время смены сторон, было видно, как Свитолина разговаривала с судьёй, чтобы узнать, как обстоят дела у Монфиса в матче с Рублёвым. Украинская теннисистка, похоже, получила свой ответ и с уверенностью продолжила игру.

«Я просто пыталась получить от судьи небольшую мотивацию. Я знаю, что Гаэль играл в это же время. Мне нужна была дополнительная мотивация, так как я играла не лучшим образом. Мне нужно было привнести другую энергию, и я немного подумала о нём», — прокомментировала свой интерес к матчу мужа Свитолина.

Свитолина и Монфис начали встречаться четыре года назад. В 2021 году звёзды тенниса сыграли свадьбу. У пары есть дочь — Скай Монфис, которая родилась в октябре 2022 года.