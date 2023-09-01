Видеообзор победы Андрея Рублёва в матче с Гаэлем Монфисом на US Open

В матче второго круга Открытого чемпионата США — 2023 восьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв в четырёх сетах одержал победу над представителем Франции Гаэлем Монфисом (162-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1 в пользу россиянина.
«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.
Матч продлился 2 часа 23 минуты. Рублёв три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки у и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Монфиса восемь эйсов, 13 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.
За выход в 1/8 финала US Open Рублёв сразится с ещё одним французом — Артуром Риндеркнешем, который во втором раунде прошёл представителя Италии Маттео Берреттини из-за отказа соперника продолжать игру.
- 1 сентября 2023
-
10:24
-
10:23
-
10:09
-
10:02
-
09:43
-
09:43
-
09:30
-
09:29
-
09:18
-
09:14
-
09:00
-
08:30
-
08:12
-
07:43
-
06:48
-
06:41
-
06:36
-
05:42
-
04:49
-
04:44
-
03:52
-
03:22
-
03:14
-
03:03
-
03:00
-
02:38
-
02:37
-
02:09
-
01:40
-
01:17
-
00:59
-
00:50
- 31 августа 2023
-
23:45
-
23:24
-
23:13