Видеообзор победы Андрея Рублёва в матче с Гаэлем Монфисом на US Open

В матче второго круга Открытого чемпионата США — 2023 восьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв в четырёх сетах одержал победу над представителем Франции Гаэлем Монфисом (162-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1 в пользу россиянина.

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Матч продлился 2 часа 23 минуты. Рублёв три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки у и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Монфиса восемь эйсов, 13 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в 1/8 финала US Open Рублёв сразится с ещё одним французом — Артуром Риндеркнешем, который во втором раунде прошёл представителя Италии Маттео Берреттини из-за отказа соперника продолжать игру.