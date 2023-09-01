Медведев — единственный теннисист в возрасте до 30 лет, одержавший 250 побед на харде

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев установил уникальное достижение после победы над представителем Австралии Кристофером О'Коннеллом во втором круге Открытого чемпионата США — 2023.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2 в пользу россиянина. Эта победа стала 250-й на хардовом покрытии для 27-летнего теннисиста. Таким образом, Медведев стал единственным игроком в возрасте до 30 лет, одержавшим 250 побед на харде.

За выход в 1/8 финала US Open Медведев сразится с аргентинцем Себастьяном Баэсом, который во втором раунде прошёл представителя Бразилии Фелипе Родригеса Альвеса после отказа соперника продолжать игру. Открытый чемпионат США — 2023 продлится до 10 сентября.