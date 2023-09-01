Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каролина Мухова вышла в четвёртый круг US Open — 2023

Каролина Мухова вышла в четвёртый круг US Open — 2023
Комментарии

Десятая ракетка мира, 27-летняя теннисистка из Чехии Каролина Мухова уверенно вышла в четвёртый круг US Open – 2023.

В матче третьего круга Мухова со счётом 7:6 (7:0), 6:3 обыграла представительницу США, 132-ю ракетку мира, американку Тэйлор Таунсенд. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 55 минут. Мухова один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету её соперницы один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести попыток.

В следующем круге на US Open Мухова встретится с китаянкой Синьюй Ван, которая обыграла Анну Шмидлову из Словакии в трёх сетах.

US Open (ж). 3-й круг
01 сентября 2023, пятница. 18:10 МСК
Каролина Мухова
10
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 0 		3
         
Тэйлор Таунсенд
132
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд

Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартовал 28 августа и завершится 9 сентября.

Материалы по теме
Фото
Соболенко — о платье для US Open: чувствую себя как Барби
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android