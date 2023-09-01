Каролина Мухова вышла в четвёртый круг US Open — 2023
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Десятая ракетка мира, 27-летняя теннисистка из Чехии Каролина Мухова уверенно вышла в четвёртый круг US Open – 2023.
В матче третьего круга Мухова со счётом 7:6 (7:0), 6:3 обыграла представительницу США, 132-ю ракетку мира, американку Тэйлор Таунсенд. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 55 минут. Мухова один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету её соперницы один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести попыток.
В следующем круге на US Open Мухова встретится с китаянкой Синьюй Ван, которая обыграла Анну Шмидлову из Словакии в трёх сетах.
US Open (ж). 3-й круг
01 сентября 2023, пятница. 18:10 МСК
10
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
132
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартовал 28 августа и завершится 9 сентября.
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